Details Von Pressestelle Polizei 01. Mai 2019 Fünf Männer versuchten 20-Jährigen auszurauben

Ein junger Mann ist heute früh bei einem versuchten Raub in Friedrichshain schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge sprachen fünf Männer den 20-Jährigen gegen 3.35 Uhr auf einem Gelände in der Revaler Straße an und forderten von ihm sein Handy. Als der Angesprochene die Herausgabe seines Mobiltelefons verweigerte, zerschlug ein Täter eine Bierflasche und stach damit in Richtung Hals des Opfers. Dieser konnte mit einem Arm den Schlag abwehren und erlitt dabei eine Schnittverletzung. Anschließend ergriff die fünfköpfige Tätergruppe die Flucht. Alarmierte Rettungssanitäter brachten den 20-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.