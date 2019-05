Details Von Pressestelle Polizei 17. Mai 2019 Überfall mit Machete

Ein maskierter und mit einer Machete bewaffneter Mann hat in der vergangenen Nacht ein Wettbüro in Moabit überfallen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Unbekannte das Geschäft in der Oldenburger Straße gegen 22.45 Uhr, bedrohte den anwesenden 35 Jahre alten Mitarbeiter und forderte Geld. Als er bereits Bargeld erhalten hatte, betrat ein Kunde das Geschäft, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Der Überfallene blieb körperlich unverletzt.