04. September 2019 Bettdecke von Obdachlosem angezündet

Unbekannte haben heute früh die Schlafdecke eines auf einer Parkbank schlafenden Obdachlosen in Mitte angezündet. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde der 35-Jährige gegen 4.45 Uhr im Volkspark am Weinbergsweg wegen des Feuers an seiner Decke aus dem Schlaf gerissen. Der Mann warf seine Schlafutensilien auf den Boden und löschte selbst das Kleinfeuer. Hierbei verletzte sich der 35-Jährige an der linken Hand, lehnte eine Behandlung durch einen Arzt zunächst jedoch ab. Ermittlungen am Tatort ergaben, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden ist.