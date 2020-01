Details Von Pressestelle Polizei 07. Januar 2020 Obdachloser angezündet

Eine schwere Brandverletzung erlitt ein Obdachloser in der vergangenen Nacht in einem Bankvorraum in Charlottenburg, nachdem sein Hosenbein von einem derzeit noch Unbekannten angezündet worden war. Ein Bankkunde alarmierte kurz nach Mitternacht die Polizei in die Otto-Suhr-Allee, als er einen starken Brandgeruch im Vorraum der Bank wahrnahm und mindestens zwei Obdachlose dort hat schlafen sehen. Alarmierte Einsatzkräfte sahen kurz darauf den 45-Jährigen, der eine Brandverletzung am Bein erlitten hatte. Er gab den Polizistinnen und Polizisten an, dass er in dem Vorraum schlief und durch das Feuer an seinem Hosenbein wach wurde. Der zweite im Vorraum schlafende Mann als auch der Zeuge entfernten sich vor Eintreffen der Polizei. Mit einem Rettungswagen kam der Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ob ein flüchtiger Bekannter für die Tat in Betracht kommt, prüft derzeit die Polizei.