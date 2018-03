Seit 1994 erscheint die Jahresbroschüre " Kulturfeste im Land Brandenburg " regelmäßig. Die Ausgabe für 2018 bietet auf 168 Seiten die Programme von 73 Veranstaltern mit über 900 Einzelveranstaltungen. Mehr als 365.000 Gäste nahmen allein in 2017 an den unterschiedlichsten kulturellen Events teil. Veranstaltungen wie der Kultursommer im Dominikanerkloster Prenzlau, die Elblandfestspiele in Wittenberge, das Filmfest in Cottbus, der uckermärkische Orgelfrühling, der Operettensommer in Rüdersdorf und die Odertal-Festspiele sind nur einige, die es in der Broschüre 2018 zu entdecken gibt.