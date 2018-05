Im nun schon vierten Jahr bietet die Bahn Fahrten in die Elbmetropole mit dem IRE Berlin-Hamburg in der einfachen Fahrt für 19,90 Euro oder mit flexibler Rückfahrt innerhalb von zwei Wochen für 29,90 Euro ab. Im IRE Zug ist WLAN Standard. Auch Fahrräder können mitgenommen werden. Kinder bis 14 Jahren in Begleitung können kostenlos mitfahren. Ein schönes Angebot für alle, die der Hauptstadt ein paar Tage den Rücken kehren wollen, um die Metropole an Alster und Elbe zu besuchen.