Die Bundesregierung geht von einer "massiven Abnahme von Insektenvorkommen" in Deutschland aus. An Versuchsstandorten in Krefeld und Stuttgart habe es "dramatische Rückgänge der Insektenbiomasse vom Jahr 1982 bis zum Jahr 2017 um bis zu 80 Prozent" gegeben. Als Gründe für den Rückgang führt die Bundesregierung unter anderem Habitatverluste, Landschaftsfragmentierung, invasive Arten, Klimawandel und den Einsatz von Pestiziden an.

Weitere Informationen