Als 1968 der Roman "Der Planet der Affen" verfilmt wurde, in der Affen und nicht die Menschen die Welt beherrschen, sollen allein Make-up, Masken und Kostüme eine Million Dollar gekostet haben. Als Hauptdarsteller fand sich damals Charlton Heston. Jerry Goldsmith komponierte die Musik. Der Film wurde zu Recht ein grandioser Erfolg, der für vier weitere Spielfilme bis 1973 reichen sollte. 2001 gab es einen technisch hervorragendes Remake von "Planet der Affen", doch erst 2011 begann man die Geschichte der Affen mit "Planet der Affen: Prevolution" mit beeindruckender computergenerierter Tricktechnik neu zu erzählen. Nun ist die vierte Episode dieser Reihe mit dem Titel "Planet der Affen: New Kingdom" erschienen, in der die Affen die dominierende, in Harmonie lebende Spezies sind und die Menschen nur noch ein Schattendasein führen. Während ein neuer, tyrannischer Affenanführer sein Imperium aufbaut, begibt sich ein junger Affe auf eine Reise, die ihn dazu bringt, alles, was er über die Vergangenheit wusste, in Frage zu stellen und Entscheidungen zu treffen, die nicht nur die Zukunft der Affen, sondern auch die der Menschen bestimmen werde. Zu der Geschichte kommen zwar rasch ein paar Fragezeichen auf, doch die tricktechnisch beinahe vollkommenen, grandiosen Bilder des Films entschädigen um so mehr. "Planet der Affen: New Kingdom" ist jetzt auf Blu-ray erhältlich.